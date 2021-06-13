Dünya Libyadan "Türkiyeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz" mesajı
AFRİKA

Libya'dan "Türkiye'yle ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz" mesajı

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle Trablus'ta bir araya gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye ile ülkesi arasındaki köklü tarihi bağların olduğunu belirterek ilişkilerin daha geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Libyadan Türkiyeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Libya'da temaslarda bulunan Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi tarafından kabul edildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, dün ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle başkent Trablus'ta bir araya gelen Menfi'nin, görüşmede, Türkiye ile ülkesi arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine dikkati çektiği kaydedildi.

"İkili ilişkilerin geliştirilmesi önemli"

Menfi'nin Ankara ile iş birliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu da vurguladığı belirtilen açıklamada, ayrıca Menfi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, Libya'nın birlik ve istikrarına destek verdiğini söylediği aktarıldı.

Libya'ya üst düzey ziyaret

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile yaptığı görüşmelerin ardından dün ülkeden ayrılmıştı.

Yapılan görüşmelere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılmıştı.

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