Libyalı Bakan: Türkiye ile anlaşma bize alan kazandırdı

Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Türkiye ve Libya arasında yapılan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın ülkesine kazanım sağladığını belirtti. Bakan Avn, Libya’da yayınlanan ‘Panorama’ adlı televizyon programında, “Türkiye ile imzalanan anlaşma, denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı” dedi. Mutabakatın öngördüğü alanlarda petrol ve gaz arama çalışmaları yapılması konusunda girişimde bulunduklarına dikkati çeken Avn, “Libya’nın günlük petrol üretimini 3 milyon varile çıkarması için 10 yıl kadar bir süreye ihtiyacı var. Petrol Bakanlığı verilerine göre, halihazırda 29 petrol ve 12 doğal gaz bölgesi keşfedildi” dedi.

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