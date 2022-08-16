Dünya Libyalı Bakan Türkiye ile anlaşma bize alan kazandırdı
AFRİKA

Libyalı Bakan: Türkiye ile anlaşma bize alan kazandırdı

Libya Petrol Bakanı Muhammed Avn, Türkiye ile yapılan deniz yetki anlaşmasının Libya’ya büyük kazanım sağladığını söyledi. Avn, “Mutabakatın bize sağladığı alanlarda petrol ve gaz arama çalışmalarını başlatması için eski Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ile konuşmuştuk, ancak kendisi ilgilenmedi” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Libyalı Bakan: Türkiye ile anlaşma bize alan kazandırdı
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Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Türkiye ve Libya arasında yapılan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın ülkesine kazanım sağladığını belirtti. Bakan Avn, Libya’da yayınlanan ‘Panorama’ adlı televizyon programında, “Türkiye ile imzalanan anlaşma, denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı” dedi. Mutabakatın öngördüğü alanlarda petrol ve gaz arama çalışmaları yapılması konusunda girişimde bulunduklarına dikkati çeken Avn, “Libya’nın günlük petrol üretimini 3 milyon varile çıkarması için 10 yıl kadar bir süreye ihtiyacı var. Petrol Bakanlığı verilerine göre, halihazırda 29 petrol ve 12 doğal gaz bölgesi keşfedildi” dedi.

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