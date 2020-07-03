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Dünya Libyanın kaybı büyük Petrol satışlarının yapılamaması ekonomiyi zarara soktu
ORTADOĞU

Libya’nın kaybı büyük: Petrol satışlarının yapılamaması ekonomiyi zarara soktu

İç savaş ve ardından darbeci Hafter'i destekleyen Fransa gibi ülkelerin müdahaleleri Libya’yı ekonomik olarak da yıkıma uğrattı. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), dokuz yıldır petrol satılamadığı için oluşan zararın 231 milyar doları geçtiğini açıkladı. NOC, petrol gelirlerinin üç bölgeye paylaştırılacağı iddiasını da yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), petrol satışı yapılamamasından kaynaklanan toplam zararın, 2011 yılından bu yana 231 milyar doları geçtiğini açıkladı. Libya’da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC’un resmi internet sitesinde, ülkenin ham petrol gelirlerinin Trablusgarp, Fizan ve Sireneyka bölgeleri arasında paylaştırılması için yeni hesaplar açılacağına dair iddiaları yalanlayan yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada ifadelerine yer verilen NOC Başkanı Mustafa Sanallah, bu söylentilerin, “NOC’un petrol üretiminin devam etmesine ilişkin uluslararası taraflarla yürüttüğü müzakerelerde yer almayan taraflarca dile getirildiğini” kaydetti. Libya yerel basını ve bazı sosyal medya hesaplarında dün yapılan haber ve paylaşımlarda, ülkede petrol üretiminin normale dönmesi için petrol gelirlerini batı, doğu ve güney bölgeleri arasında paylaştırmak üzere uluslararası anlaşma sağlandığı ve bunun için üç ayrı yeni hesap açılacağı iddia edilmişti. Terör örgütü lideri Hafter’e bağlı “Petrol Tesisleri Muhafızları” isimli silahlı grup, 18 Ocak’ta “Petrol hilali” bölgesini işgal ederek, Libya halkının milyarlarca dolar petrol gelirinden mahrum bırakmıştı.

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