Liderler zirvesiyle ilgili Rusya'dan açıklama: Anlaşma henüz hazır değil

Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia'nın müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmeyi yorumladı.

Müzakerelerde, Ukrayna tarafının, tarafsız ve nükleer olmayan statü ile ilgili konulara yaklaşımında daha gerçekçi hale geldiğini aktaran Medinskiy, "Ancak anlaşma taslağı, liderlerin zirve toplantısı için sunulmaya hazır değil." ifadesini kullandı.

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Arakhamia'nın "Rusya'nın Kırım hariç Ukrayna'nın tutumunu kabul ettiğini" söylediğini hatırlatan Medinskiy, şunları kaydetti:

"Aslında üzerinde anlaşmaya varılan konular; Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan statüde olması, yabancı askeri birliklerin, üslerin ve her türlü saldırı silahlarının konuşlandırılmasının, kitle imha silahlarının geliştirilmesi ve üretilmesinin reddedilmesi, Rusya dahil sadece garantör devletlerin izniyle tatbikatlar yapılması, ayrıca Ukrayna'nın tarafsızlığı için uluslararası güvenlik garantisi sisteminin oluşturulmasıdır. Bütün bunlar üzerinde İstanbul'da anlaşmaya varıldı. Rusya'nın 2014'ten beri başardığı şeyler var."

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"Rusya'nın Kırım ve Donbas konusundaki tutumu değişmedi"

Ukrayna tarafının kendi tarafına yönelik açıklamalarda bulunduğunu aktaran Medinskiy, "Tekrar, tekrar ediyorum; Rusya'nın Kırım ve Donbas konusundaki tutumu değişmedi." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy zirvesi için taslak anlaşmanın hazır olduğuna dair Arakhamia'nın iyimserliğine katılmadığını belirten Medinskiy, "Üstelik, Ukrayna'nın diplomatik ve askeri uzmanları, siyasi düzeyde halihazırda varılmış olan anlaşmalara yönelik taslak metni onaylamadan çok geride." yorumunda bulundu.

Medinskiy, uzmanlar ve heyet başkanları düzeyindeki anlaşma metni üzerindeki çalışmaların çevrim içi formatta, 1-2 Nisan'da yapıldığını ve yarın devam edeceğini bildirdi.

Dün, Ukrayna'da iktidarda bulunan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."