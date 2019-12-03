Dünya Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius Müttefikimiz Türkiyeye güveniyoruz
AVRUPA

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius: Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz

Linkevicius, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Baltık ülkeleri planında müttefikimiz, Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor. Dayanışma hakim olmalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius.
Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamaması konusunda Türkiye'ye güvendiklerini, soruna ilişkin düzenlemelerin devam ettiğini söyledi.

  • Linkevicius, gün içinde yaptığı başka bir açıklamada ise NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesindeki rutin müzakerelerin devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'nin Baltık ülkeleri aleyhinde bir girişimde bulunduğuna inanmadığını vurgulayan Linkevicius, "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yunanistan'ın NATO'daki şikayetleri Türkiye'yi etkilemez
DÜNYA
Yunanistan'ın NATO'daki şikayetleri Türkiye'yi etkilemez

NATO savunma planı

NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar, NATO Konseyince onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Londra'da yoğun ilgiyle karşılandı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Londra'da yoğun ilgiyle karşılandı
  • Hazırlanan son güvenlik planları da NATO Konseyi tarafından onaylanmıştı. Konseyin onayladığı planda, Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da bulunuyor ancak ABD, planın onaylanmasına rağmen buna itiraz etmişti.

ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.

NATO'nun fişi çekilecek mi?
GÜNDEM
NATO'nun fişi çekilecek mi?
Dörtlü zirve başladı

Dörtlü zirve başladı

​Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldi.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.
Londrada yoğun ilgi

Londra'da yoğun ilgi

Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de.
Öğretmen ders <br>anlattı o sigara içti

Öğretmen ders
anlattı o sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Engellilerin kamu ataması için tören düzenlenecek.
Müslüman<br>düşmanlığı bir tehdit

Müslüman
düşmanlığı bir tehdit

​Alman bakandan önemli açıklamalar.

Termik santral <br>maddesi tekliften çıkartılacak

Termik santral
maddesi tekliften çıkartılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği teklifte yeni gelişme.
Libya'ya<br>kumpas planı!

Libya'ya
kumpas planı!

Doğu Akdeniz'deki anlaşma sonrası ​yeni planı devreye soktular.
İmam hatiplere ayrımcılık

İmam hatiplere ayrımcılık

MEB ile Arçelik'ten 'kat sayı uygulaması' gibi protokol.
Irak ve Suriye'de de yasakladılar

Irak ve Suriye'de de yasakladılar

​Mehmetçik vurdukça PKK çözülmeleri önlemek için ne yapacağını şaşırmaya başladı.
Sürekli özel<br>mesaj gönderiyor

Sürekli özel
mesaj gönderiyor

​Ruhani'den yaptırımlar konusunda çarpıcı açıklama.
Kar ve<br>yağmur geliyor

Kar ve
yağmur geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çok saygısızca

Çok saygısızca

Trump'tan Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi.
Bu beldede artık herkes evlenecek

Bu beldede artık herkes evlenecek

Altın takma fiyatı 100 bin TL'den 35 bin TL'ye indirildi.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu.
Güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı ​Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.