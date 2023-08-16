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Dünya

Litvanya'dan kritik karar: Belarus sınırındaki iki geçiş noktası kapatılacak

Litvanya hükümeti 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

16:36 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktaları kapatıldı.

Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktaları kapatıldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, sınırların tamamen kapatılması hakkında ayrıntılar Polonya'da görüşülecek.


Haberde ifadelerine yer verilen Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Belarus ile olan sınırlarını tamamen kapatma olasılıklarını görüştüklerini ve ayrıntıların 28 Ağustos'ta netleşeceğini söyledi.



18 Ağustos'tan itibaren kapatılacak

LRT'ye göre Litvanya hükümeti, 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.


Belarus ile kalan dört sınır kontrol noktası Medininkai, Lavoriskes, Raigardas ve Salcininkai ise açık kalacak.


Söz konusu karar, Rusya bağlantılı Wagner'in Belarus'taki varlığından giderek daha fazla endişe duyulan bir dönemde alındı.





#Belarus
#Litvanya
#sınır
#sınır kapısı
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