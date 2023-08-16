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Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: İş birliğine hazırız

Moskova yönetimi, deniz alanında Ankara ile ortaklık kurabileceklerini söyledi. Açıklamayı yapan Rus yetkili, "Rusya ve Türkiye çeşitli alanlarda görüşüyor" dedi.

11:35 . 16/08/2023 Çarşamba
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Rusya, Türkiye ile denizcilik konusunda iş birliğinin kapısını aralamak istiyor.

Buna dair açıklama, Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi'nden (FSVTS) geldi.

FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev farklı tekliflere sahip olduklarını söylerken, Ankara ile ortaklık kurabileceklerini söyledi.

"Türkiye ile iş birliğine hazırız"

Şugayev, meseleye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın deniz alanında çok çeşitli teklifleri var. Bu alanda Türkiye ile iş birliğine hazırız.

Ancak şu anda deniz alanında askeri-teknik iş birliğine ilişkin özel projelerden bahsetmek için erken.

"Askeri-teknik ortaklığın çeşitli alanlarını görüşüyoruz"

FSVTS yetkilisi, söz konusu açıklamalarına "Ordu-2023 Forumu" programı sırasında imza attı.

TASS'ın aktardığına göre, Dmitriy Şugayev, Rusya ve Türkiye'nin askeri-teknik iş birliğinin çeşitli alanlarını ele aldığını da sözlerine ekledi.

Rusya'da düzenlenen forum

Ordu-2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu, 14-20 Ağustos gerçekleştiriliyor.

Fuar ve iş programına yaklaşık bin 500 önde gelen Rus savunma sanayi şirketi ve 7 ülkeden 85 yabancı şirket ve kuruluş katılıyor.

Forum, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenleniyor.



#Rusya
#denizcilik
#Ankara
31 dakika önce
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