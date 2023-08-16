Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: İş birliğine hazırız

Trabzon'un'un Maçka ilçesinde, Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 10'uncu ayin gerçekleştirildi. Daha önce 26 Ekim'de yanlış kutlandığı gerekçesi ile 2022 yılında 15 Ağustos tarihi resmileştirilen Trabzon’un fethine denk getirildiği öne sürülüp, tartışmalara neden olan ayinde konuşan Bartholomeos, "Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik" dedi.