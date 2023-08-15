|
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası’ndan faiz mesajı: Enflasyona göre artış yapılabilecek

Rusya Merkez Bankası, enflasyonu yükseltecek risklerin artması halinde politika faiz oranında ilave artış yapabileceğini bildirdi. Uzmanlar, faiz kararının rubleyi desteklemekte yeterli kalmadığını ve faiz dışında ilave tedbirler alınması gerekebileceğini belirtiyor.

14:23 . 15/08/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankası, bugün politika faiz oranını 350 baz puanlık artışla yüzde 12’ye yükseltmesinin ardından tekrar yazılı bir açıklama yaptı.


Ülkedeki enflasyon oranı doğrultusunda ilave kararlar alınabileceğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonun hedefle nasıl ilişkili olduğuna, ekonomik yeniden yapılanma sürecine, iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklere ve finansal piyasaların tepkisine bağlı olarak faiz oranı hakkında daha fazla karar alacak.” ifadesine yer verildi.


Enflasyon oranında 2024 hedefinin yüzde 4 seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, “Enflasyonu yükseltecek risklerin güçlenmesi olması durumunda, faiz oranında ilave bir artış mümkündür.” denildi.

Dolar/ruble paritesi dün 28 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 96 seviyesinin altına gerilemişti.


Ancak bankanın faizi yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye yükseltme kararının ardından ruble dolar karşısında değer kaybederek tekrar 98 seviyesinden işlem görmeye başladı.


Uzmanlar, faiz kararının rubleyi desteklemekte yeterli kalmadığını ve faiz dışında ilave tedbirler alınması gerekebileceğini belirtiyor.

#Dolar
#ruble
#Rusya
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Twitter hesap silme: Twitter giriş ve yeni hesap açma işlemi