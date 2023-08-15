Sümela Manastırı'nda 10'uncu ayin yapıldı: Rusya ve Ukrayna ayrıntısı dikkat çekti

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine kontenjan ayrılan yaklaşık 350 kişi katıldı.

Ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 2010 yılından bu yana ayin için kendilerine izin veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yöneticilerine şükranlarını sunduğunu belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti. “Bu sene 10’uncu kez tarihi Sümela Manastırı’nda Kur’an-ı Kerim'de adına sure olan ortak değerimiz Meryem Ana’mızı anıyoruz. 88 yıl sonra ilk ayinimizi 2010 yılında yapmıştık. O seneki konuşmamızda Sümela manastırını gönülden seven ve destek veren Osmanlı padişahlarından bahsetmiş ve onların ruhuna dua etmiştik. Bugün bir kez daha onlar için de dua ettik. Son 10 yıldır bu tarihi manastırda ayin yönetmekten büyük onur duymanın yanı sıra manevi hazzını da yaşıyoruz” dedi.

‘Rusya ve Ukrayna savaşının sulh yoluna varması için dua ettik’

Trabzon’a her gelişinde yoğun ilgi ve sevgi gördüklerini belirten Bartholomeos, Trabzon ve Trabzonspor’a da dua ettiklerini belirterek başarılar diledi. Gerçekleştirdikleri ayinde Dünya barışı için Allah’a yakardıklarını belirten Bartholomeos, “Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik. Artık annelerin eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin, çocuklar perişan olmasın. Gencecik insanlar hayatlarını kaybetmesin. Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük ve öncelikli dileğimizdir. Şehitlerimiz de bugün dualarımızdaydı. Hiç kuşkusuz bugün tüm Ortodoks müminlerin kalpleri burada bizimledir. Hiç kuşkusuz ki bugün burada bulunan Müslüman kardeşlerimiz de dualarımıza katılmıştır. Bu düşüncelerle tüm misafirlerimizi hayır dualarımız da selamlıyor sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Yüce Allah'ın selameti ve bereketi hepinizin üzerine olsun” dedi. Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.

Ayinin iptal edilmesi istenmişti

Ayin öncesi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yetkilileri ayini iptal etmeye çağırmıştı. Zorlu ve Bekin, ayinin özellikle Trabzon’un fethi olarak kabul edilen 15 Ağustos’a denk getirildiğini ileri sürerek tepki göstermişti. Emekli tümamiral Cihat Yaycı ise tüm siyasi partilere mektup gönderip ayinin Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

Daha önce 26 Ekim olarak kutlanan Trabzon’un fethi, yanlış olduğu gerekçesiyle 2022 yılında 15 Ağustos olarak resmileşmişti.

Tartışmalar üzerine Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada ise “Her sene 15 Ağustos’ta tüm dünyada Hıristiyanlar tarafından kutlanan Meryem Ana Yortusu’nu bizler de memleketimizde birçok kilisede kutluyoruz. Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana’ya adanmış olan Sümela Manastırı’nda yapacaktır. Son günlerde bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Sadece birkaç saatliğine bayramımızı kutlamak için gideceğimiz Trabzon ziyaretimiz siyasi söylemlerle hedef haline getirilmiştir. Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır” ifadelerine yer verilmişti.



