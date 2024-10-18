Lübnan İsrail'e karşı omuz omuza: Mezhepsel ve etnik farklılıklar birliğe engel değil

Sünni müftü, Şii imam ve Maruni papaz cenaze namazında yan yana
İsrail ordusunun 14 Ekim 2024 tarihinde Lübnan'ın kuzeyinde yer alan el-Measara bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Lübnanlılar için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyordu. Törende Şii imam ile Sünni müftünün omuz omuza cenaze namazı kıldığı, hemen yanlarında ise Maruni bir Hristiyanın dua ettiği görüldü. Onlarca etnik kimliğe ve dinsel-mezhepsel farklılıklara sahip Lübnan halkı, Siyonist İsrail'in zulmüne karşı tek yürek olmaya devam ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının
2 bin 412'ye yükseldiğini
açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 45 kişinin öldüğü, 179 kişinin de yaralandığı ve yaralı sayısının
11 bin 267'ye çıktığı
kaydedildi.
İsrail, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'da
Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği
hedeflere karşı büyük bir hava harekâtı düzenleyerek
1,34 milyondan fazla insanı
yerinden etti. Hava harekâtı, İsrail'in
çoğu kadın ve çocuk 42 bin 400'den fazla kişiyi öldürdüğü
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başlamasından bu yana
İsrail ve Hizbullah arasında
bir yıldır devam eden sınır ötesi
savaşın tırmanması
anlamına geliyor.
Etnik yapı birliğe engel değil
Etnik yapı birliğe engel değil
Lübnan, Ortadoğu'nun en karmaşık etnik ve mezhepsel yapılarından birine sahip olan küçük bir ülke.
Yaklaşık 6 milyonluk nüfusu
, uzun yıllardır süren iç savaşlar ve siyasi gerilimler nedeniyle derin mezhepsel ve etnik bölünmelere tanıklık etti. Ülkede genel bir nüfus sayımı yapılmamasına rağmen, çeşitli kaynaklar ve araştırmalara dayanarak tahminler ortaya konuluyor. Lübnan nüfusunun
yaklaşık yüzde 54’ünü Müslümanlar
oluştururken, bu grubun içinde
Şii Müslümanlar yüzde 25, Sünni Müslümanların ise yüzde 29 civarında
olduğu tahmin ediliyor.
Bunun yanı sıra
Dürziler
, Lübnan'ın
üçüncü büyük mezhebi
olarak
yüzde 5
oranında nüfusa sahip. Bu üç ana Müslüman grup, Lübnan siyasetinde ve toplumsal yaşamında
önemli rol
oynuyor.
Hristiyanlar
ise Lübnan nüfusunun
yüzde 40'ına
yakın
bir bölümünü oluşturmakta. En büyük Hristiyan mezhebi olan
Maruniler
, nüfusun yaklaşık
yüzde 21'ini
temsil ederken,
Rum Ortodokslar
yüzde 8,5, Rum Katolikler ise yüzde 5
civarında bir oranla yer alıyor. Lübnan'ın farklı mezheplerden oluşan bu toplumsal yapısı, ülkedeki siyasi sistemin de temelini oluşturan bir güç paylaşımı modeline dayanıyor. Zira
1943'te yapılan Ulusal Pakt'ta, cumhurbaşkanının Maruni, başbakanın Sünni ve meclis başkanının ise Şii
olması kararlaştırıldı.
Lübnan'daki bu etnik ve mezhepsel yapı, ülkenin toplumsal dokusunu geliştiren
kültürel bir çeşitlilik sunuyor.
Halk, Siyonist İsrail'in saldırılarına karşı
mezhepsel ve etnik farklılıklarını
bir kenara bırakıp
tek yürek
olarak hareket ediyor.
Cenazede omuz omuza
Cenazede omuz omuza
İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde yer alan
el-Measara bölgesine
düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden
Lübnanlılar için düzenlenen cenaze törenine
yüzlerce kişinin katılması da bu birliğin
önemli örneklerinden
biri.
15 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninde
Sünni müftü ile Şii imamın omuz omuza
cenaze namazı kıldığı görülürken, hemen yanlarındaysa
Maruni Katolik bir papazın dua ettiği
gözlemlendi. Burası Lübnan;
Siyonist İsrail'e direnen Lübnan.
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