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Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet etti: 4 sivil savunma çalışanı öldürüldü

Lübnan, Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerini hedef alan ve 4 ilk yardım görevlisinin öldüğü saldırı nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

17:29 - 17/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in talimatı üzerine Lübnan'ın BM Temsilciliği BM Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulundu.


BMGK'ye sunulan şikayet dilekçesinde, İsrail'in insani yardım ekiplerini, ambulansları, hastaneleri ve sağlık merkezlerini kasıtlı şekilde sürekli hedef alan saldırılarının, insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek kınandı.


Dilekçede ayrıca BM'den, İsrail'in işlediği suçların kınanması, bunların hesabının sorulması ve uluslararası yasa ve normlara uyması için her türlü yolla baskı yapılması istendi.


İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Farun kasabasına düzenlediği saldırıların neden olduğu yangını söndürmek üzere bölgeye giden sivil savunma ekiplerinin bulunduğu itfaiye aracını hedef almıştı.

İsrail'in Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerini hedef alan saldırısında 4 ilk yardım görevlisinin öldüğü bildirilmişti.


Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Abyad, olayın ardından, şu ana kadar sahada çalışan 25 ilk yardım görevlisi ile 2 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 94 ilk yardım görevlisi ve sağlık çalışanının yaralandığını, 2 hastane, 21 sağlık merkezi, 32 ambulans ve itfaiyenin hedef alındığını açıklamıştı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından 8 Ekim'de Lübnan sınırında başlayan İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sonrası Lübnan, birçok kez İsrail'i BMGK'ya şikayette bulunmuştu.



#israil
#Lübnan
#BMGK
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