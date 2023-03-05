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Dünya

Lübnan ordusu: İsrail askerleri sınırı bir metre kadar ihlal etti

Lübnan, İsrail ordusuna ait sınır devriye birliklerinin sınırı yaklaşık bir metre ihlal ettiğini ve ivedi müdahale sonucu bu güçlerin geri çekildiğini duyurdu.

18:01 . 5/03/2023 Pazar
AA
İhlale ilişkin kayıtların UNIFIL yetkililerine iletildiği belirtildi.

İhlale ilişkin kayıtların UNIFIL yetkililerine iletildiği belirtildi.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki sınır ihlaline ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İhlalin Lübnan-İsrail arasındaki İta eş-Şaab sınır noktasında meydana geldiği kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin 1 metre kadar Lübnan topraklarına girdiği ifade edildi.

Lübnan askerlerinin bölgeye ivedi şekilde intikali sonucu İsrail askerlerinin, iki ülke arasındaki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kontrolündeki Mavi Hat'ın gerisine çekilmeye zorlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ihlale ilişkin kayıtların UNIFIL yetkililerine iletildiği belirtildi.

İsrail ordu sözcülüğünün açıklaması

Buna karşın İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı açıklamada, Mavi Hat'ın Lübnan tarafında "onlarca şüphelinin toplandığını ve bu kişilerin bölgedeki sınır çiti çevresindeki İsrail ordusunun faaliyetlerini engellemeye çalıştığını" savundu.

Sözcülük, "İsrail askerlerinin bölgedeki UNIFIL güçleriyle koordine olarak planlı faaliyetlerine devam ettiğini" aktardı.

İsrail ordu sözcülüğü, "İsrailli bir subayın Lübnanlı bir subayla fiziksel biçimde karşı karşıya geldiğine ilişkin haberlerin doğruluğuna ilişkin bilgileri bulunmadığını" paylaştı.

İsrail ordusu, son olarak 18 Ocak'ta, Lübnan sınırını yine 2 metre ihlal etmiş ve Lübnan ordusunun müdahalesi sonucu yine geri çekilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında, 87 kilometrelik sınır bulunuyor; iki taraf arasında zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor. Lübnan- İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat", 1978'de kurulan UNIFIL tarafından denetlenip korunuyor.



#Lübnan
#israil
#ihlal
32 dakika önce
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Lübnan ordusu: İsrail askerleri sınırı bir metre kadar ihlal etti
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