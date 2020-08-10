Lübnan patlamasındaki hasar araştırmaları hala sürüyor: Beyrut'un simgesi 160 yıllık tarihi Sursock Sarayı da yerle bir oldu

Lübnan Beyrut Limanı'da gerçekleşen patlamadan sonra şehirdeki yapılar büyük hasar aldı. Limanın yakınlarında bulunan ve tarihi olaylara şahitlik eden Sursock Sarayı da kullanılamaz hale geldi. Sarayın eski ihtişamına kavuşması için öncesinde yapılan 20 yıllık restorasyon patlamayla beraber yerle bir oldu.

İHA

Lübnan, Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlaması ile sarsılmıştı. En az 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 binden fazla kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle kentte bulunan 160 yıllık Sursock Sarayı da büyük zarar gördü. İki Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması, Fransız mandası ve Lübnan’ın bağımsızlığı gibi önemli tarihi anlara şahit olan Sursock Sarayı’nın 1975-1990 yılları arasında yaşanan Lübnan iç savaşının ardından eski ihtişamına kavuşması için yapılan onarımı 20 yıl sürdü. Ancak 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda yaşanan patlama nedeniyle Sursock Sarayı’nda yeniden büyük hasar meydana geldi. Beyrut’un simgesi olan Sursock Sarayı’nın sahibi Roderick Sursock, "Bir saniyede her şey yeniden yerle bir oldu” ifadesini kullandı.

İHA

“İç savaştan 10 kat daha kötü”

Patlama nedeniyle duvarlarının çöktüğü, mermerlerin parçalandığını dile getiren Roderick Sursock, “Patlamadan kaynaklanan yıkım 15 yıllık iç savaşın etkisinden 10 kat daha kötü. Saray o kadar hasar görmüş ki uzun süren, pahalı ve titiz bir restorasyon gerektirecek. Ancak, ülkedeki siyasi sorunlar çözülene kadar sarayı restore etmenin hiçbir anlamı yok” dedi.

Beyrut’un kalbinde 1860 yılında, limana bakan bir tepede inşa edilen Sursock Sarayı’nda tarihi sanat eserleri, Osmanlı Dönemi’ne ait mobilya ve mermerler ile İtalya’dan tablolara ev sahipliği yapıyordu.

OYNAT 00:52 Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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