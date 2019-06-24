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Dünya Lübnan ve Filistinden Yüzyılın Anlaşması uyarısı Yeni bir parçalama adımı
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Lübnan ve Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı: Yeni bir parçalama adımı

Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı uyardı. Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Muneymin, "Bölge ülkelerinin haritalarını değiştirmeye kalkışma ve sayıları 5 milyondan fazla olan Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme girişimi, Arap bölgesinde yeni bir parçalama adımı olarak değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği &quot;Yüzyılın Anlaşması&quot; tepki ile karşılanıyor
ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması" tepki ile karşılanıyor

Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı uyardı.

Lübnan Parlamentosundaki siyasi güçler ile ülkedeki Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, "Yüzyılın Anlaşması" ve bölgeye yönelik yansımalarını ele almak üzere başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması bunun Filistin ve Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini ele aldıklarını belirtti.

Muneymine, "Yüzyılın Anlaşması"nın uluslararası bazı kesimler tarafından Filistin halkı ve resmi kurumlarına dayatılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Yüzyılın Anlaşması ve sonuçlarını tanımadıklarını söyledi.

Bu projenin doğuracağı tehlikelerin Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suriye'yi doğrudan etkileyeceği uyarısında bulunan Muneymine, "Bölge ülkelerinin haritalarını değiştirmeye kalkışma ve sayıları 5 milyondan fazla olan Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme girişimi, Arap bölgesinde yeni bir parçalama adımı olarak değerlendirilir." ifadesini kullandı.

Bahreyn'de "refah ve barış" vadeden başlıklar altında yarın başlayacak ekonomi çalıştayına da değinen Muneymine, bu çalıştayın Filistinlilerin meşru ulusal ve siyasi haklarını hedef aldığını savundu.

Muneymine, Yüzyılın Anlaşması planı kapsamında Bahreyn'de yarın başlayacak 2 günlük ekonomi çalıştayını da kabul etmediklerini dile getirdi.

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"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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