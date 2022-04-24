Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

İşgalci İsrail güçleri bu sefer de Hristiyanları engelledi: Kurulan barikatları geçemediler

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak için yurt dışından gelen Ortodoks Hristiyanlara engel oldu. İşgalci güçler, geçişlere engel olmak için demir barikatlar kurdu. Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman iki ailede duruyor.