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Dünya Lübnanda 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
ORTADOĞU

Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor.

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Haber Merkezi AA
Lübnanda 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
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Lübnan Kızılhaç, Twitter hesabından açıklama yaparak, Trablus açıklarında içinde 60 kişinin bulunduğu bir teknenin battığını duyurdu.

  • Açıklamada, teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi. Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.

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