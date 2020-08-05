Lübnan'daki dehşet verici patlama sonrası ABD'den zehirli gaz uyarısı!

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Malatya yine sallandı

Malatya 24 Ocak’taki Elazığ depremi sonrası en şiddetli sarsıntıyı yaşadı. Merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem Sivas, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre şehirlerde de hissedildi. Can kaybının yaşanmadığı depremde daha önce hasar görmüş binaların durumu kötüleşti.