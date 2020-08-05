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Dünya Lübnandaki dehşet verici patlama sonrası ABDden zehirli gaz uyarısı
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Lübnan'daki dehşet verici patlama sonrası ABD'den zehirli gaz uyarısı!

Lübnan'daki dehşet verici patlama sonrası ABD'den zehirli gaz uyarısı!

Lübnan’ın başkenti Beyrut dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük patlamanın ardından ABD Büyükelçiliği ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu. Patlama sonrası zehirli gazların açığa çıktığına ilişkin bilgilerin olduğuna vurgu yapılan uyarıda, ABD vatandaşlarının evlerinde kalıp maske takmaları istendi.

Haber Merkezi AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 70'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 70'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
OYNAT
Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.

  • Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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