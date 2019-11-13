Dünya Lübnandaki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" damga vurdu
ORTADOĞU

Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" damga vurdu

Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu. Lübnanlı "Nucum Garba" müzik grubunun "Diriliş Ertuğrul"un müziği üzerine Arapça sözler yazarak yorumladığı "Vatan Devrimi" isimli ezgi, meydanlarda en çok dinletilen parça oldu.

Haber Merkezi AA
Lübnan'da gösteriler 17 Ekim'den bu yana devam ediyor
Lübnan'da gösteriler 17 Ekim'den bu yana devam ediyor

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu.

Lübnan'daki gösterilere
OYNAT 00:00
Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" damga vurdu​
Lübnan sokaklarında Diriliş Ertuğrul müzikleri damga vurdu. Ülkede 17 Ekim'den bu yana süren protestolarda ve meydanlarda sık sık Diriliş Ertuğrul müzikleri çalıyor.


Lübnanlı "Nucum Garba" müzik grubunun, TRT 1'in sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un müziği üzerine Arapça sözler yazarak yorumladığı ve gösterilerin henüz yeni başladığı günlerde yayınladığı "Vatan Devrimi" isimli ezgi, meydanlarda halkı coşturmanın yanı sıra Youtube'da da en çok izlenen videolardan biri oldu.

"Nucum Garba" müzik grubu üyesi Bilal el-Ahmed, yaptığı açıklamada, aslında hükümet karşıtı gösterilerden önce "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziğini kullanacakları Lübnan'la ilgili ulusal bir marş üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin Lübnan'da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunduğunu ve müziğinin de çok sevildiğini söyleyen Ahmed, toplumsal gösterilerin başlamasından sonra dizi müziğine yazdıkları sözlerle "devrime uygun bir melodi" kazandırdıklarını kaydetti.

Söz konusu ezginin Lübnan'da sosyal medya platformlarında en çok dinlenen müziklerden biri haline geldiğini aktaran Ahmed, "Zaten çalışmalarımıza bu müziği tüm Lübnanlılara dinletme hedefiyle başlamıştık." dedi.

Yazdıkları sözlerle en temel haklarını elde etmek üzere meydanlara inen Lübnan halkının acılarını paylaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Ahmed, sonuç olarak bir nevi halkın acılarına tercüman olduklarını dile getirdi.

Ahmed son olarak, mesajların daha büyük kitlelere hızlıca ulaştırılması konusunda müziğin ve sanatsal çalışmaların ne denli etkili olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkati çekti.
Saat 21.00de başlayacak

Saat 21.00'de başlayacak

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
2020de 44 gün izin fırsatı

2020'de
44 gün izin fırsatı

Çalışanlar için tatil takvimi planı yayınlandı.
Lübnanda Diriliş rüzgarı

Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Protestocuların doldurduğu alan Diriliş Ertuğrul müziğiyle inledi.
Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına verilmişti.
Körfez'de yumuşama dönemi

Körfez'de yumuşama dönemi

Gerilimi azaltabilecek adımlar atılmaya başlandı.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Tam bir çocuk <br>hakkı ihlali

Tam bir çocuk
hakkı ihlali

​Dünya çocukları popüler edebiyat kuşatması altında.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
4 kişi öldürülmüş halde bulundu

4 kişi öldürülmüş halde bulundu

​İzmir'deki dehşette bir kişi gözaltına alındı.

Kiracıdan<br>kiralık daire!

Kiracıdan
kiralık daire!

Günlük 750 TL'yi duyan ilan vermeye başladı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
İlim ve irfan kalesi

İlim ve irfan kalesi

Mehmet Zahit Kotku, vefatının 39'uncu yılında dualarla anılıyor.
1 Aralık'tan<br>itibaren zorunlu

1 Aralık'tan
itibaren zorunlu

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.
Suriye'de ele geçirdik

Suriye'de ele geçirdik

​Bakan Soylu, DEAŞ'ın önemli bir adamının yakalandığını açıkladı.
Eylemleri alevlendirecek sözler

Eylemleri alevlendirecek sözler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'beğenmiyorsanız gidin' mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.