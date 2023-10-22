Lübnan'daki tanksavar füze saldırısında üç İsrail askeri yaralandı

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşamı, Lübnan sınırındaki Beram bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1'i ağır 3 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
Ağır yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.
Ayrıca, İsrail ordusuna ait uçakların, Hizbullah'ın cumartesi İsrail topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık örgütün altyapısını ve gözetleme ekipmanlarını hedef aldığı ifade edildi.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.