|
Dünya

Lübnan'daki tanksavar füze saldırısında üç İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını bildirdi. Ağır yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

07:58 . 22/10/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşamı, Lübnan sınırındaki Beram bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1'i ağır 3 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.


Ağır yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.


Açıklamada ayrıca, karadan havaya füze fırlatan askeri bir nokta da dahil olmak üzere Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait uçakların, Hizbullah'ın cumartesi İsrail topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık örgütün altyapısını ve gözetleme ekipmanlarını hedef aldığı ifade edildi.


İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 18 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.





#israil
#Lübnan
#Beram bölgesi
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havalar günlük güneşlik! Sıcaklıklar artıyor 23 Ekim Hava Durumu