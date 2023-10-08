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Dünya

Lübnan'dan işgalci İsrail'e roketli karşılık

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli karşılık geldiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

08:51 . 8/10/2023 Pazar
AA
Lübnan'dan işgalci İsrail'e roketli saldırı

Lübnan'dan işgalci İsrail'e roketli saldırı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli karşılık verildiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle karşılık verildiği kaydedildi.

İşgalci İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.





#israil
#Lübnan
#roket
#saldırı
1 saat önce
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