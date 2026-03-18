Lübnan’ın güneyinde büyük tehcir

İşgal ordusunun saldırıları nedeniyle İsrail-Lübnan sınırından 40 kilometre kuzeye kadar olan bütün yerleşimlerin çok büyük oranda boşaltıldığı bildirildi. 2 Mart’tan beri artan saldırılar yüzünden göç edenlerin sayısının bir milyonu geçtiği ifade edilirken bunlardan 130 bininin 600’ü aşkın barınma merkezlerine sığındığı kaydedildi. Konuya dair bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliği garanti edilmediği sürece Lübnan’ın güneyindeki kasaba, köy ve beldelerden göç ettirilen insanların bölgeye geri dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail ile Hizbullah arasında 26 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusunun, Hizbullah tarafından 2 Mart’ta düzenlenen füze saldırısı sonrası ateşkesi tamamen rafa kaldırmasının ardından bölgede yüksek yoğunluklu bir çatışma sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail savaş uçaklarının iki haftadır düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 107’si çocuk 886’yı, yaralı sayısı ise 2140’ı buldu. Lübnan ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından, araç ve motosikletle seyir halindeki 5 Lübnan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hedef alındığı saldırıda, 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki işgalini genişletmek için bölgeye yeni kara kuvvetleri sevk ediyor. İsrail ordusuna bağlı 91, 36, 146 ve 210'uncu tümenler Lübnan'ın güneyindeki kara harekatına katılıyor. Operasyon kapsamında 91. Tümen doğu bölgesinde, 210. Tümen Cebel Rus mevkisinde, 146. Tümen batı bölgesinde, 36. Tümen ise güney hattında belirli noktalara baskınlar düzenleyecek. İsrail ordusundan dün yayınlanan açıklamada, "Son günlerde 36. Tümen, ileri savunma bölgesini genişletmek amacıyla Lübnan'ın güneyindeki ek hedeflere yönelik yoğun kara harekatına başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.