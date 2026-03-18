İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye bağlı ofis, Laricani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Laricani, ABD-İsrail ile savaşta ülkenin stratejisinin belirlenmesine yardımcı olan kilit isimlerden biri olarak görülüyordu.
Ali Laricani kimdir?
İran’da yönetim içerisinde onlarca yıldır önemli figür olarak tanınan Ali Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak görev aldı. Laricani, ABD-İsrail ile savaşta ülkenin stratejisinin belirlenmesine yardımcı olan kilit isimlerden biri olarak görülüyordu.