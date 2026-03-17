Savaşın sonunu getirebilecek gelişme: İran'dan ABD'ye 'şaşırtan' teklif

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, görüşmelerde savaşı önleyecek bir noktaya yaklaşıldığını bildirdi.

"İran, ABD'ye önemli bir teklif sundu"

İngiliz The Guardian gazetesinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell, İran'ın son görüşmelerde ABD'ye önemli bir teklif sunduğunu kaydetti.

Powell, bu adımı "İran'ın nükleer programı konusunda savaşı önleyecek seviyede önemli bir adım" ve "sürpriz" olarak nitelerken, toplantının sonunda Viyana'da teknik görüşmeler yapma konusunda mutabık kalındığını aktardı.

"İngiliz heyet teklife çok şaşırdı"

Gazeteye konuşan bir yetkili, "Jonathan, bir anlaşmanın yapılmak üzere olduğunu düşünüyordu. Ama İran, özellikle nükleer tesislerde Birleşmiş Milletler denetimini istemiyordu." diye konuştu.

ABD heyetinin teknik ekip getirmediğini, Powell'ın ise İngiltere Kabine Ofisi'nden bir uzmanla toplantıya katıldığını belirten yetkili, "İngiliz heyet, İran'ın sunduğu teklife çok şaşırdı. Bu tam bir anlaşma değildi ancak bir ilerlemeydi ve İranlıların nihai teklifi olmama ihtimali de vardı. İngiliz ekip, Cenevre'deki ilerleme temelinde bir sonraki müzakere turunun devam etmesini bekliyordu." dedi.

İngiltere'nin İran'ın Avrupa'ya saldıracağı veya nükleer silah elde edeceğine dair ikna edici kanıt görmediğine de işaret edilen haberde İngiltere açısından diplomatik yolların tükenmediği de ifade edildi.







