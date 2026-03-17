BM'den uyarı: İranlı yetkililerin öldürülmesi diplomatik çözüm gerektiren soruna yardımcı olmaz

Birleşmiş Milletler (BM), İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesi iddiası hakkında, İranlı yetkilileri öldürmeyi içeren bir programın, diplomatik çözüm gerektiren bir soruna yardımcı olmayacağını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, İsrail ordusunun gece düzenlediği saldırıda öldüğü iddiasıyla ilgili soruya Haq, bunun gerçekten olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Haq, "(İranlı) farklı yetkilileri öldürmeyi içeren bu programın, diplomatik bir çözüm bulunması gereken bu soruna yardımcı olacağına inanmıyoruz.” dedi.

Orta Doğu’daki durumun "askeri bir çözümü olmadığına inandıklarını” belirten Haq, “Hem ABD ve İsrail güçlerinin saldırılarının hem de İran'ın bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarının sona ermesini istiyoruz.” ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldüğünü iddia etmişti.



