Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ankara İl Göç İdaresi'ne ziyaret

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ankara İl Göç İdaresi'ne ziyaret

22:1212/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara İl Göç İdaresi'ni ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara İl Göç İdaresi'ni ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü” takdim törenine katılmak üzere Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret programına, Göç İdaresi Başkanlığı Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı.

Gerçekleşen ziyarette; Göç İdaresi Başkanlığı Başkanı Hüseyin Kök’ün yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Esin Çakıl, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Onur Özçeri, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü Babatunde A. Ahonsi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, Göç İdaresi Başkanlığı yönetim kademisi yer aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ziyaret sırasında ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin işlemlerinin yapıldığı alanı gezdi.

Türkiye’nin göç yönetimi, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere ilişkin yürütülen çalışmalar, gönüllü geri dönüş uygulamaları hakkında bilgi aldı.



#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
#Ankara
#İl Göç İdaresi Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan Bayram namazı saat kaçta? 2026 tüm illerin bayram namazı vakitleri