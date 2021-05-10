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Dünya Lübnanlı Dürzi lider "Filistin toprakları bir nevi kurban ediliyor" diyerek sessiz Arap ülkelerine tepki gösterdi
ORTADOĞU

Lübnanlı Dürzi lider "Filistin toprakları bir nevi kurban ediliyor" diyerek sessiz Arap ülkelerine tepki gösterdi

Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ve Arap dünyasının sessizliğine tepki göstererek, "Filistin toprakları bir nevi kurban ediliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Lübnanlı Dürzi lider Filistin toprakları bir nevi kurban ediliyor diyerek sessiz Arap ülkelerine tepki gösterdi
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arap ve İslam kimliğine sahip Kudüs'ün Yahudileştirilmesi projesinde şiddet ve vahşetin arttığına dikkati çekti.

Canbolat, "Yüzyılın Anlaşması veya İbrahimi Vilayetler, Arap ve İslam şehri Kudüs'ü Yahudileştirme projesi kapsamında her geçen gün şiddeti, vahşeti ve Haremi Şerif'e saygısızlığı artırıyor. İşin garip yönü ise Knesset'teki bazı Arap partileri ile tüm Arapların sessizliğe bürünmesi. Filistin toprakları bir nevi, Kurban (Bayramı) öncesinde kurban ediliyor" ifadelerini kullandı.

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II. ABDULHAMİT İZİN VERMEMİŞTİ

Lübnanlı Dürzi lider, daha önce İsrail'le normalleşme adımları atan bazı Arap ülkelerine, siyasi Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in bir asır önce Filistin topraklarını satın almak için Sultan 2. Abdülhamid Han'a sunduğu ancak karşılık bulmayan teklifini hatırlatan bir paylaşımda bulunarak şunları kaydetmişti:

"Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan Filistin'i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti.

Bugün ise Theodor'un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Jared Kushner, Bahreyn'de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?"

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