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Lübnanlı Şii alimlerden Hamaney'e sert eleştiri: Yolsuzlukların arkasındasın

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i "Irak ve Lübnan'daki yolsuzlukların arkasında olmakla" suçladı.

Haber Merkezi AA
Hizbullah örgütünün kurucu isimleri arasında yer alan Tufeyli.
Hizbullah örgütünün kurucu isimleri arasında yer alan Tufeyli.

Hizbullah örgütünün kurucu isimleri arasında yer alan Tufeyli, sosyal medya ve Arap basınında yayımlanan bir video kaydında, haftalardır Irak ve Lübnan'da yaşanan toplumsal gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Zulme maruz kaldığı şikayetinde bulunan birinin, Amerikan veya başka bir ülkenin ajanı olarak suçlanmaması gerektiğini belirten Tufeyli, "Sen (Hamaney) kendini, İranlıların değil tüm Müslümanların amiri olarak görüyorsun. Amir, aç insanları öldürüp yolsuzluğa bulaşanları ve suçluları korur mu?" dedi.

Irak'ta resmi açıklamalara göre, son günlerde en az 250 kişinin öldürüldüğü ve 11 bin kişinin yaralandığına işaret eden Tufeyli, "Ey Seyyit, onları öldürenler senin silahlı adamlarındır. Lübnan'da da aynı şekilde bizleri öldüren senin silahlı adamlarındı." diye konuştu.

İran'a yönelik tepkiler artıyor

  • Şii Hizbullah örgütü ve Emel Hareketi destekçilerinin önceki hafta Beyrut'taki barışçıl göstericilere yönelik saldırılarını hatırlatan Tufeyli, "Senin grubun savunmasız masum göstericilere saldırdı ve çadırlarını yaktı. Bizler normalde Hazreti Hüseyin'in çadırı yakıldığı için ağlarız. Ancak görüyoruz ki Kerbela'daki sahneler farklı şekillerde tekrarlanıyor." açıklamasında bulundu.

Lübnan'da 1972 yılından bu yana yıkımın yanı sıra hırsızlık ve yağmalamanın yaşandığını hatırlatan Tufeyli, İran destekli grubun da bunların arkasında yer aldığını savundu.

"Suriye'de harcadığın paralara ne diyorsun?"

Lübnanlı Şii alim, Hamaney'e hitaben ayrıca "İslam'dan hırsız, kötü, katil ve saldırgan olmayı mı öğrendik? Dünyanın vicdanını ve basını satın almak için Suriye'de harcadığın paralara ne diyorsun?" ifadesini kullandı.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

  • Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın Lübnan genel seçimlerinde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonunda örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

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