Lüksemburg TikTok'u 'kanıtsız' yasaklamayacak

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel.
Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u sırf "Çin düşmanlığı" için yasaklamayacaklarını, yasağı gerektirecek kanıta ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Bettel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok ülkede TikTok uygulamasına özellikle kamu görevlileri için getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya karşılık veren Bettel, ülkesinin TikTok'u yasaklaması için uygulamanın zarar verici olduğuna ilişkin kanıt görmeleri gerektiğini belirtti.
Bettel, ayrıca AB kurumlarının görevlilerinin kullandığı cihazlarda TikTok'un neden yasaklandığına ilişkin AB Komisyonundan bilgi istediğini, bunun yanıtını hala beklediğini dile getirdi.
TikTok bazı ülke ve kurumlarda yasaklı
ABD'de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu TikTok'u yasaklamıştı.
AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda da geçen ay güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlara TikTok yasağı koyulmuştu.
Danimarka Savunma Bakanlığının yanı sıra Belçika Federal Hükümeti ile bölgesel hükümetler, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan bilgisayar ve mobil cihazlarda TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.
İngiltere ise 16 Mart'ta TikTok'un kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanımının derhal yasaklanacağını duyurmuştu.