Luna-25'den Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı geldi

Luna-25 istasyonu Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.