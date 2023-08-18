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Dünya

Luna-25'den Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı geldi

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği duyuruldu.

13:21 . 18/08/2023 Cuma
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Luna-25 istasyonu Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti.

Luna-25 istasyonu Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği duyuruldu.


Açıklamada,
“Bugün Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor”
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.




#Rusya
#Luna-25
#Uzay Ajansı
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