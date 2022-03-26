Dünya Lvivde büyük patlama Belediye Başkanı halkı sığınaklarda kalın diye uyardı
AVRUPA

Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı halkı 'sığınaklarda kalın' diye uyardı

Rus işgali altında olan Ukrayna'nın Lviv kentinde art arda büyük patlama sesleri duyuldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, halkına çağrı yaparak, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Lvivde büyük patlama: Belediye Başkanı halkı sığınaklarda kalın diye uyardı
Lviv'de duyulan seslerin ardından alevlerin yükseldiği alan

Ukrayna-Polonya sınırına yakın şehir Lviv'de patlama sesleri duyuldu. Lviv Valisi Andriy Sadovıy Lviv’de 3 patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından şehirde dumanlar görüldü.

TRT Haber'in aktardığına göre; patlamalardan birinin Lviv'de bir petrol üssünde meydana geldiği belirtiliyor. Şehirde sirenler çalmaya devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI: OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ YAYMAYIN

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, patlamalar sonrasında halkına çağrı yaparak, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

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