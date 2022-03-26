Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı halkı 'sığınaklarda kalın' diye uyardı

Ukrayna-Polonya sınırına yakın şehir Lviv'de patlama sesleri duyuldu. Lviv Valisi Andriy Sadovıy Lviv’de 3 patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından şehirde dumanlar görüldü.

TRT Haber'in aktardığına göre; patlamalardan birinin Lviv'de bir petrol üssünde meydana geldiği belirtiliyor. Şehirde sirenler çalmaya devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI: OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ YAYMAYIN

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, patlamalar sonrasında halkına çağrı yaparak, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

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