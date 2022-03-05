Lviv’de casus şüphelisi direğe bağlandı

Ukrayna’nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.
DÜNYA
İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı
Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.
DÜNYA
Lviv halkının tren istasyonuna akını sürüyor
FOTOĞRAF 23
Savaşlar; yıkım, çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra zorunlu göçe de neden oluyor. Yakın tarihte Afganistan, Irak ve Suriye'de savaş nedeniyle milyonlarca insanın yurtlarından göç etmek zorunda kalmasının bir örneği de Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da yaşanıyor.<br>
Ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalan binlerce çocuk, kriz ortamlarında ağır bedel ödüyor.<br>
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 24 Şubat-3 Mart arasında yarısından fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.<br>
Bu yoğun göçün en büyük mağdurları ise çocuklar. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) verilerine göre, 7 günde evlerini terk etmek zorunda kalan çocuk sayısı 500 bin.<br>
Ne olduğunu bilmeyen yüz binlerce çocuk, geride hatıralarını bırakıp aileleriyle göç ediyor.<br>
Ukrayna'da sivillerin de yaşamını yitirdiği savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan ailelerin Türkiye'ye tahliyeleri gruplar halinde devam ediyor. Bazıları kundakta bazıları da annesinin yanında çok sayıda çocuk, aileleriyle Türkiye'ye geldi.<br>
\"Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor\"<br><br>Ukrayna'dan gelen Tatyana Stepanova, bu savaşta en büyük zararı çocukların gördüğünü belirtti.
Odessa'da yaşadıklarını, bombalamanın başlamasıyla 3 yaşındaki kızını da alarak Türkiye'ye geldiğini anlatan Stepanova, \"Ben çocuğumla beraber geldim. Erkekleri bırakmıyorlar, herkes eşini orada bırakmak zorunda kaldı. Belki de birçok çocuk babasız kalacak. Oradaki durum çok kötü, felaket, her yerde savaş var. O yüzden kaçıp Türkiye'ye geldik. İnsanlar evsiz kalıyor. Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor, korkuyor. Durum çok kötü.\" diye konuştu.<br>
\"Çocuklara kıyıyorlar, çocuklar ölüyor\"<br><br>Harkiv'den gelen Azerbaycanlı Ülker Başalıyeva ise Ukrayna'da savaşın her geçen gün şiddetini artırdığını belirtti.
Bombalamanın başlamasıyla çocuklarının çok korktuğunu söyleyen Başalıyeva, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.<br>
Başalıyeva, \"Çocuklarımız çok korktu, çocukların ölmesini istemiyoruz. Çocuklara kıyıyorlar, çocuklar ölüyor. Çocuklar yol boyunca çok korktu, sürekli ağladı. Her şeyimizi bırakıp geldik. Benim çocuklarım korkudan gece gündüz uyumadı. Biz sadece Ukrayna'da değil, hiçbir yerde savaş olsun, çocuklar ölsün istemiyoruz. Her şey çok kötüydü orada.\" dedi.<br>
Savaşın göçe zorldığı masum yüzler
Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar
Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binlerce aile ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, savaş ve çatışma ortamından en çok çocuklar etkileniyor.
FOTOĞRAF 14
Ukrayna`nın başkenti Kiev`in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv kentine Rus ordusunca hava saldırıları devam ediyor.
Kiev'in Chaika bölgesinde Rusya`nın bombardımanından sonra çok sayıda bina enkaza döndü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv`de sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı arttı.
Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 47 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.
18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.
Ukrayna'nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler yanan arabalar
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkiv ve Çernihiv'e yönelik saldırılar sürüyor. Rus ordusunun, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan kente düzenlediği hava saldırısında onlarca sivil hayatını kaybetti. İşte saldırılar sonrası geriye kalanlar...