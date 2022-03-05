Lviv’de casus şüphelisi direğe bağlandı

Odessa'da yaşadıklarını, bombalamanın başlamasıyla 3 yaşındaki kızını da alarak Türkiye'ye geldiğini anlatan Stepanova, \"Ben çocuğumla beraber geldim. Erkekleri bırakmıyorlar, herkes eşini orada bırakmak zorunda kaldı. Belki de birçok çocuk babasız kalacak. Oradaki durum çok kötü, felaket, her yerde savaş var. O yüzden kaçıp Türkiye'ye geldik. İnsanlar evsiz kalıyor. Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor, korkuyor. Durum çok kötü.\" diye konuştu.<br>