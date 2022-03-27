Dünya Lvivdeki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
AVRUPA

Lviv’deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Rus saldırılarının, Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentindeki bir yakıt deposunu hedef almasının ardından çıkan yangın söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Lviv’deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lviv kentini 4 roketle vurdu.

Rus saldırılarının, Ukrayna’nın batısında yer alan ve Polonya’ya sınırı bulunan Lviv kentindeki bir yakıt deposunu hedef almasının ardından çıkan yangın söndürüldü.

İHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 32 gündür sürerken, Rusya Ukrayna’nın kritik noktalarını vurmaya devam ediyor. Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lviv kentini 4 roketle vurdu.

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Bir askeri fabrikanın ve yakıt deposunun vurulduğu kentte büyük panik yaşandı. Yakıt deposunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken yetkililer, sabaha kadar süren yangının yerel saatle 06.49 itibariyle söndürüldüğünü açıkladı.

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