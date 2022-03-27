Lviv’deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu

İstanbul Boğazı'nda panik yaşatan mayını fark eden ve görüntülerini çeken kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev o anları anlattı. Mammadaliyev, "Hemen acil bir durum şeklinde makine hazırlığı yapıp demirimizi aldık ve açık bölgeye emniyetli bölgeye seyrimizi devam ettirdik. Bu durumdan çok endişeliyiz" dedi.