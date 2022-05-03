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Dünya Macaristan Gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmıyoruz
AVRUPA

Macaristan: Gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmıyoruz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, petrol talebinin yüzde 65’ini Rusya’dan karşıladıklarını belirterek, "Ülkenin enerji güvenliğini garanti altına almanın bizim tarafımızdan somut adımlar gerektirdiğini açıkça söylüyoruz. Bu nedenle, Rusya’dan Macaristan’a gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara oy vermiyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Macaristan: Gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmıyoruz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

Szijjarto, Kazakistan’daki temasları kapsamında mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldi.

İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, yaptığı açıklamada, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile ikili iş birliğinin yanı sıra Ukrayna konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ukrayna ile komşu olduklarını ve bu ülkedeki durumun Macaristan’ın ulusal güvenliği için de bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Szijjarto, "Macaristan’ın istikrar ve barıştan yana olduğunu Sayın Bakan'a (Tileuberdi’ye) ilettim. Avrupa Birliği’ndeki (AB) her türlü yaptırım paketine katıldık, buna rağmen AB’nin her zaman haksız suçlamalarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Szijjarto, Macaristan’ın petrol talebinin yüzde 65’ini Rusya’dan karşıladığını vurgulayarak, "Ülkenin enerji güvenliğini garanti altına almanın bizim tarafımızdan somut adımlar gerektirdiğini açıkça söylüyoruz. Bu nedenle, Rusya’dan Macaristan’a gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara oy vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun bir siyasi karar olmadığını dile getiren Szijjarto, "Bu kesinlikle ülkemizin enerji güvenliğini ilgilendiren bir konu çünkü şu aşamada Rus petrolü olmadan ekonomimizin düzgün işleyişini garanti edemeyiz." diye konuştu.

Szijjarto, son dönemde Kazakistan’dan petrol ithalatını artırdıklarına dikkati çekerek, "Şu anda petrol ihtiyacımızın yüzde 16’sını Kazakistan’dan karşılıyoruz. Bu da yine kombine petrol boru hattıyla Rusya üzerinden geliyor. Yaptırımlar bu olasılığı da etkiliyor." dedi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi de Rusya’ya karşı yaptırımların iki ülkenin ekonomik ve ticari iş birliğini olumsuz etkilediğini aktardı.

Tileuberdi, "Macaristan ile başta transit olmak üzere yük taşımacılığına yönelik ticari ve ekonomik ilişkilerimizde bazı sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Szijjarto, ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

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