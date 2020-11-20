Macron Afrikalıların Fransa'ya olan sömürge kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tuttu.

Barkhane Operasyonu ile ilgili gelecek aylarda yeni kararlar alacağını vurgulayan Macron, "(Afrikalı) Ortaklarımızın Fransa'nın yanlarında kalmalarını istediklerini açık şekilde tekrar söylemelerine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Macron, gelecek yıl Ruanda'ya gitmeyi umduğunu aktardı.

"Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var. Saf olmamak lazım." görüşünü paylaşan Macron, bunlara ses verenlerin, videolar yapanların ve Fransızca yayın yapan medyalarda yer alanların birçoğunun Rusya veya Türkiye tarafından maaş aldığını iddia etti.

Macron, karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etti.

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