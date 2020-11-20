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Dünya Macron Afrikalıların Fransaya olan sömürge kızgınlığını Türkiye ve Rusyaya bağladı
AVRUPA

Macron Afrikalıların Fransa'ya olan sömürge kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron skandal bir demece imza attı. Sömürgecilik faaliyetlerinden ötürü kendi ülkesini sorumlu tutmazken, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tuttu.

  • Barkhane Operasyonu ile ilgili gelecek aylarda yeni kararlar alacağını vurgulayan Macron, "(Afrikalı) Ortaklarımızın Fransa'nın yanlarında kalmalarını istediklerini açık şekilde tekrar söylemelerine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

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Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.


Macron, gelecek yıl Ruanda'ya gitmeyi umduğunu aktardı.

"Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var. Saf olmamak lazım." görüşünü paylaşan Macron, bunlara ses verenlerin, videolar yapanların ve Fransızca yayın yapan medyalarda yer alanların birçoğunun Rusya veya Türkiye tarafından maaş aldığını iddia etti.

Macron, karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etti.

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