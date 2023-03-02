|
Reklam
Reklam
Dünya

Macron duyurdu: 'Afrika'ya müdahale projesi' Fransafrik sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dört ülkeden oluşan Afrika turunun ilk durağı olan Gabon'da, Fransa'nın 'Afrika'ya müdahale projesi Fransafrik'in (Franceafrique) sona erdiğini açıkladı.

17:45 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika turunun ilk durağı Gabon'da

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika turunun ilk durağı Gabon'da

"ONE Forest Summit" adlı zirveye katılmak için Gabon’un başkenti Libreville'e gelen Macron, burada açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransa’nın Afrika’ya müdahale etme arzusunda olmadığını belirterek, “Fransafrik dönemi sona erdi.” dedi.

Fransafrik sayesinde ülkesinin Gabon dahil Afrika ile ortak bir tarihe sahip olduğunu belirten Macron, Fransa'nın kıta ülkelerine hala müdahale etmekle itham edildiğini söyledi.

Macron, ülkesini "Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap" olarak niteledi.

Gabon'a iklim, biyoçeşitlilik, ekonomi ve endüstri alanlarında dengeli bir ortaklık inşa etmek için geldiğini belirten Macron, ülkeye "adam bulmak" için gelmediğine işaret etti.


Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor


Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını belirtmişti.


Fransafrik


Başlangıçta Fransafrik terimini, Fransız aydınları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin Afrika'ya ilişkin yeni politikalarını ifade etmek için kullandı.

Fransafrik, Fransa’nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.


#Fransafrik
#Gabon
#Macron
#Fransa
1 saat önce
default-profile-img
Macron duyurdu: 'Afrika'ya müdahale projesi' Fransafrik sona erdi
Formula 1'de heyecan başlıyor: Tarihin en uzun sezonu olacak
TBMM'de kabul edildi: 'Asrın felaketi'nin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak
Hedefte İran savaş gemileri var: İsrail'den Brezilya'ya nota
DSÖ'den Afrika'da kolera ile mücadele için daha fazla yardım çağrısı
La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.