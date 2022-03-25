Dünya Macron duyurdu Türkiye ve Yunanistan ile birlikte tahliye operasyonu gerçekleştireceğiz
AVRUPA

Macron duyurdu: Türkiye ve Yunanistan ile birlikte tahliye operasyonu gerçekleştireceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte, Rus işgali altında olan Mariupol kentinden tahliye operasyonu gerçekleştireceğini duyurdu. Macron, "Konuyu önümüzdeki saatlerde Putin ile de görüşeceğim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Macron duyurdu: Türkiye ve Yunanistan ile birlikte tahliye operasyonu gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den insanların tahliyesi için bir insani operasyon gerçekleştireceklerini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığını belirtti.

Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar
DÜNYA
Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'LA ORTAK GİRİŞİMİMİZ"

Macron, bugünkü basın toplantısında, "Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin’le görüşebileceğim. Bu, Mariupol’ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan’la ortak girişimimiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

BM Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 1081 sivil öldürüldü
DÜNYA
BM Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 1081 sivil öldürüldü
Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı

Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı

​Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı.
Araba almak için gitti cenazesi geldi

Araba almak için gitti cenazesi geldi

​Bir kenti yasa boğan ölüm: "Bu tüm Türkiye'ye yapılmıştır."
Rus işgalinde 31inci gün: Karşılıklı itiraflar

Sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Ay-Yıldızlı <br>formayı giyecek

Ay-Yıldızlı
formayı giyecek

Almanlar çok istemişti, Türkiye'yi tercih etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.