Macron duyurdu: Türkiye ve Yunanistan ile birlikte tahliye operasyonu gerçekleştireceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den insanların tahliyesi için bir insani operasyon gerçekleştireceklerini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığını belirtti.

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"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'LA ORTAK GİRİŞİMİMİZ"

Macron, bugünkü basın toplantısında, "Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin’le görüşebileceğim. Bu, Mariupol’ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan’la ortak girişimimiz" ifadesini kullandı.

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