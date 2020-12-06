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Dünya Macron insan hakları konusunda eleştirilen Sisiyi Fransada ağırlayacak
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Macron insan hakları konusunda eleştirilen Sisi'yi Fransa'da ağırlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ülkesinde ağırlayacağı açıklandı. Sisi'nin Paris'e yapacağı 3 günlük resmi ziyaret ise tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi AA
Macron ve Sisi
Macron ve Sisi

Mısır'daki insan hakları konusunda eleştirilen Sisi'nin, Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı 3 günlük resmi ziyaret tepkilere neden oluyor.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) milletvekillerinden Bastien Lachaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, diktatör Sisi'yi büyük ihtişamla karşılamaya hazırlanıyor. (Sisi'ye verilen) Aşırı değer bizi utandırıyor." ifadelerini kullandı.

Lachaud, LFI'nin Mısır'daki tutukluların serbest bırakılmasını istediğini belirtti. LFI'den yapılan yazılı açıklamada da "diktatör" olarak tanımlanan Sisi'nin Paris'te ihtişamlı şekilde ağırlanacak olmasına tepki gösterildi.

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  • Açıklamada "Mısır rejiminin" terörle mücadeleyi bahane ederek her türlü tepkiye karşı baskı uyguladığı belirtildi.

Mısır'ın Fransa'dan silah satın aldığı gerekçesiyle Macron'un, ülkesinin siyasi prensiplerini göz ardı ettiği ifade edilen açıklamada, Macron'un, Mısır'daki insan hakları ihlallerini ve tutukluları görmezden geldiği kaydedildi.

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Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:


Uluslararası insan hakları örgütlerinden Macron'a "baskı yap" çağrısı

Bu arada, aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütü, birkaç gün önce Sisi'nin Paris ziyaretine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ve keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istendi.

Fransız diplomasisinin, Sisi'nin Mısır'da uyguladığı baskılara hoşgörülü davrandığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın bu konudaki adımlarının, sadece kınamakla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın 2013-2017'de en çok silah sattığı ülkenin Mısır olduğuna dikkat çekildi.

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Macron, Elysee Sarayı'nda Sisi ile görüşecek

Bugün akşam saatlerinde Paris'e ulaşacak Sisi'nin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Macron ve Sisi, yarın Elysee Sarayı'nda görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye ele alınacak. Macron, Sisi'yi yine Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırlayacak.

Elysee Sarayı, bu ziyaretin Paris ile Kahire arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Sisi'nin, Paris ziyaretinde Başbakan Jean Castex, Savunma Bakanı Florence Parly, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmesi bekleniyor.

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