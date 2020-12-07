Macron: Mısır’a silah satışını insan hakları ihlallerine bağlayarak engellemek terörle mücadelesini zayıflatır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cunta lideri

Abdulfettah es-Sisi ile Paris'te görüşme gerçekleştirdi.

Mısır ile ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını belirtti.

Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarı için Fransa ile Mısır arasında önemli stratejik ortaklığının mevcut olduğunu ifade eden Macron, Libya'da kalıcı siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"(Libya'daki siyasi çözüm) Bölgesel güçler tarafından tehdit ediliyor." ifadesini kullanan Macron, Libya konusunda ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi.

"Türk ve Rus paralı askerlerinin" Libya'da varlığının sürdüğünü iddia eden Macron, Libya'nın kaosa sürüklenmemesi için çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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MISIR İLE ORTAK GÖRÜŞLERİMİZ VAR

Macron, bu konuda Mısır'ın rolü önemli olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de ilgili ülkelerle iş birliği içinde olduklarını ifade eden Macron, Mısır ile birçok konuda ortak görüşlerinin ve endişelerinin bulunduğunu söyledi.

Macron, Mısır'la terörle mücadele konusunda iş birliğin artması gerektiğini belirtti.

Mısır'la birçok anlaşmanın imzalanacağını ifade eden Macron, Mısır'da insan hakları savunucusu 3 kişinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Fransa'nın "nefret ve boykot kampanyası mağduru" olduğu dönemde Sisi'ye ziyareti için teşekkür eden Macron, iki ülke arasındaki ortaklığın Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrara katkıda bulunduğunu savundu.

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BOYKOTA GEREK YOK!

Macron, insan hakları konusunda Sisi ile fikri ayrılığının bulunduğunu belirterek, "Ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, (insan hakları konusunda Mısır ile) fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağım. Ülkelerin egemenliklerine inanıyorum." dedi.

Boykot siyasetinin etkili olmadığını ifade eden Macron, Mısır ile iş birliğinin şartlandırılması halinde bu ülkenin terörle mücadele konusunda zayıflatılacağını söyledi.

Libya'da özellikle Türkiye'nin tek taraflı adımlar attığını ileri süren Macron, Akdeniz'de iş birliğine dayalı siyaset izlenmesi gerektiğini ancak bu şekilde göç sorunun çözülebileceğini belirtti.

MACRON'DAN BASKI YAPMASI İSTENMİŞTİ

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istenmişti.

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