Macron Moskova ziyaretini değerlendirdi: Amacıma ulaştım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hiç bu kadar aşağılanmamıştı

Dünya kamuoyu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu, ağırlama şekli Fransa'da da manşetlerde büyük yer kaplarken, Fransa'da bu durum TT oldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kabus Moskova Vnukovo-2 Havalimanında başladı. Hiçbir üst düzey yetkili tarafından karşılanmayan Macron için, uçağın kapısına eşlik etmesi gereken kortej araç da tahsis edilmedi.



Putin. görüşme sırasında Macron'u beş metre mesafeden el sallayarak selamladı. Fransa Cumhurbaşkanı'yla tokalaşmayan Putin, Macron'u uzun bir masanın ucuna oturttu.



Basın toplantısı sırasında da kürsüler arasında mesafe korundu. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'u beklemeden salondan ayrıldı.