Macron: Ukrayna’ya istihbarat desteği veriyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Ukraynalılara istihbarat sağladığını söyledi. Macron, konuk olduğu France 2 kanalında, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı savaş başlattığını ve tüm bir halkı ve kıtayı tehlikeye attığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu savaşı sonlandırıp müzakere masasına oturması gerektiğini kaydeden Macron, son günlerde Rusya’nın Ukrayna’nın direncini kırmayı hedeflediği değerlendirmesinde bulundu. Macron, “Savaşa katılmadan Ukrayna’yı destekliyoruz” diyerek, bir dünya savaşı istemediklerinin altını çizdi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Fransa’nın Ukrayna’ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve ek 6 tane daha gönderilmesi için çalıştıklarına ifade eden Macron, Ukrayna’ya gelecek haftalarda radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini söyledi.

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Macron, savaşın ilk günlerinden itibaren Fransa’nın Romanya’da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa’nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, “Ukraynalıların kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz, ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur” dedi.

‘TARAFLAR MÜZAKERE MASASINA DÖNMELİ’

Rusya gibi Fransa’nın da nükleer silahı olduğuna değinen Macron, Ukrayna-Rusya savaşının silahların yanı sıra enformasyonun da silah olarak kullanıldığı “melez bir savaş” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Macron, her gerektiğinde Putin’le konuşacağını ifade ederek, bir noktadan sonra tüm tarafların müzakere masasına yeniden oturması gerekeceğini vurguladı.

“Kışı bu savaş bağlamında geçirmeye hazırlanmalıyız” diyen Macron, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı aldığı yaptırımların etkisini göstermekte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu savaştan etkilendiklerine de değinerek, Rusya gazı bir “savaş silahı” haline getirdiği için gaz fiyatının yükseldiğini söyledi.

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