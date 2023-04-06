Macron Xi'yle görüştü: Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Çin lideri Xi, Macron'u Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nun dışında resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törenin ardından resmi görüşmeye geçildi. Macron, mevkidaşı Xi'yi Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı.
Çin Devlet Başkanı Xi ise, uluslararası arenadaki olumsuz havaya rağmen Çin ve Fransa'nın ikili ilişkilerde olumlu ve sağlam yönde büyüme ivmesini sürdürmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti.
Xi, iki ülkenin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve Afrika'nın kalkınması gibi konularda da yakın koordinasyon yürüttüğünü aktardı.
Xi ayrıca Macron'un Pekin ziyaretinin ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını, Çin-Avrupa ilişkilerinin canlanacağını vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Xi ile görüşmesinden önce Çin Başbakan Li Qiang ile de bir araya geldi.