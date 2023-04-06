Macron Xi'yle görüştü: Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum

"Çin ve Fransa, çok kutuplu bir dünyanın ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin kararlı savunucularıdır. İki ülke, farklılıkların ve engellerin üstesinden gelme, istikrarlı, karşılıklı yarar sağlayan, girişimci, dinamik ve kapsamlı bir stratejik ortaklığı sürdürme, küresel barış, istikrar ve refah için gerçek anlamda çok taraflılığı uygulama becerisine ve sorumluluğuna sahiptir"