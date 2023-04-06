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Dünya

Macron Xi'yle görüştü: Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de görüştüğü Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e, "Rusya'nın aklını başına alması ve herkesin müzakere masasına oturtulması konusunda size güvenebileceğimi biliyorum" dedi.

16:18 . 6/04/2023 Perşembe
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.


Çin lideri Xi, Macron'u Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nun dışında resmi törenle karşıladı.


İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törenin ardından resmi görüşmeye geçildi. Macron, mevkidaşı Xi'yi Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı.


Macron,
"Ukrayna'daki Rus saldırganlığı uluslararası istikrara darbe indirdi. Rusya'nın aklını başına alması ve herkesin müzakere masasına oturtulması konusunda size güvenebileceğimi biliyorum"
diye konuştu.
Xi'den nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmalara uyması konusunda Rusya'ya baskı yapmasını isteyen Macron,
"Kalıcı bir barışa ulaşmalıyız. Bunun Fransa ve Avrupa için olduğu kadar Çin için de önemli bir konu olduğuna inanıyorum
" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi ise, uluslararası arenadaki olumsuz havaya rağmen Çin ve Fransa'nın ikili ilişkilerde olumlu ve sağlam yönde büyüme ivmesini sürdürmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti.


Xi, iki ülkenin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve Afrika'nın kalkınması gibi konularda da yakın koordinasyon yürüttüğünü aktardı.


"Dünya bugün derin bir tarihsel dönüşümden geçiyor"
diyen Xi, Çin ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsızlık geleneğine sahip önemli ülkeler olduğunu vurguladı.

Xi,
"Çin ve Fransa, çok kutuplu bir dünyanın ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin kararlı savunucularıdır. İki ülke, farklılıkların ve engellerin üstesinden gelme, istikrarlı, karşılıklı yarar sağlayan, girişimci, dinamik ve kapsamlı bir stratejik ortaklığı sürdürme, küresel barış, istikrar ve refah için gerçek anlamda çok taraflılığı uygulama becerisine ve sorumluluğuna sahiptir"
ifadelerini kullandı.

Xi ayrıca Macron'un Pekin ziyaretinin ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını, Çin-Avrupa ilişkilerinin canlanacağını vurguladı.


Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Xi ile görüşmesinden önce Çin Başbakan Li Qiang ile de bir araya geldi.


Macron görüşmede, Fransa'nın Ukrayna'nın yanı sıra tüm çatışmalarla başa çıkma konusunda
"ortak bir yol inşa etmek"
istediğini ifade etti.

Li ise, Macron ile Xi arasında muhtemelen
"geniş bir fikir birliği"
olacağını dile getirdi.

Savaşın durdurulması için çabalarını sürdüren Macron, Fransa ile Çin arasındaki ticari bağları güçlendirmenin de yollarını arıyor. Macron’un davetiyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Çin ziyaretinde kendisine eşlik ediyor.

#Çin
#Fransa
#Rusya
22 dakika önce
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