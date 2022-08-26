Macron'dan Cezayir'de küstah açıklama: Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor

Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi.

Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu.

"Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor"

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa’nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, “siyasal İslamcı” aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti.

Macron, ayrıca, “Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun.

Fransız Cumhurbaşkanı, Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını belirtti. Macron, "Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika'da size (Fransa hakkında) mesnetsiz şeyler öğretiliyor. Yanlış." ifadelerini kullandı.

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Fransa'nın Cezayir gazı ihtiyacı

Öte yandan, Cezayir'in Avrupa'ya yönelik gaz akış kapasitesi kararını memnuniyetle karşıladığına değinen Macron, Fransa'nın enerji çeşitliliğinde gazın yüzde 20'lik dilime sahip olduğunu, Cezayir gazının ise bu oran içinde yüzde 8-9'u kapsadığını aktardı.

Macron, Fransa'nın Cezayir gazı dilenmeye gittiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, halihazırdaki gaz stoklarının yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktığını anımsattı.

"Görüyorsunuz, Cezayir gazının, durumu değiştirebilecek konumda olduğu ülkelerin durumunda değiliz." diyen Macron, Cezayir gazı hususunda İtalya ile rekabet halinde olmadıklarını ifade etti.

Macron, Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach ile Fransız TotalEnergies arasındaki ortaklığı daha da sağlamlaştırmak istediklerini belirtti

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