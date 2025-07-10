Macron’dan Gazze’de şartsız ateşkes çağrısı

Ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen Macron, daha sonra İngiltere Parlamentosu’nda başta Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalar olmak üzere çeşitli konularda etraflıca konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasında, Gazze’de ateşkes çağrısında bulunarak, "Bunun temeli iki devletli çözüm olması gerekiyor" dedi. Macron, mayıs ayında ülkesinin Filistin devletini tanımakta kararlı olduğunu söylemişti. Konuşmasında, Ortadoğu’da barışın sağlanması için tek çözümün iki devletli İsrail-Filistin çözümü olduğuna değinen Macron, Fransa’nın Filistin devletini tanıyacağını bir daha vurguladı.