Macron’dan Gazze’de şartsız ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez resmi ziyarette bulunduğu İngiltere’de, İsrail’in 640 gündür Gazze’de sürdürdüğü soykırımı şartsız durdurmasını istedi.
Ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen Macron, daha sonra İngiltere Parlamentosu’nda başta Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalar olmak üzere çeşitli konularda etraflıca konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasında, Gazze’de ateşkes çağrısında bulunarak, "Bunun temeli iki devletli çözüm olması gerekiyor" dedi. Macron, mayıs ayında ülkesinin Filistin devletini tanımakta kararlı olduğunu söylemişti. Konuşmasında, Ortadoğu’da barışın sağlanması için tek çözümün iki devletli İsrail-Filistin çözümü olduğuna değinen Macron, Fransa’nın Filistin devletini tanıyacağını bir daha vurguladı.
“ÇİFTE STANDARTLI DEĞİLİZ”
Konuşmasının devamında, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de sürdürdüğü soykırım karşısında Avrupa ülkelerine yöneltilen “çifte standartlı davranma” suçlamasına da değinen Macron, “Burada yaptığımız çağrı, Gazze’de şartsız bir ateşkesin sağlanmasıdır. Dünyaya mesajımız açıktır: Biz Avrupalılar, çifte standartlı değiliz, Gazze’de tartışmasız bir ateşkes istiyoruz” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’de 21 aydır sürdürdüğü soykırımda resmi rakamlara göre 58 bine yakın Filistinliyi öldürmesi, Avrupa’daki halk tabanında sert tepkilerle karşılaşsa da devletler düzeyinde yeterli tepkinin verilmediği suçlamaları yöneltiliyor. Fransa ve İngiltere, soykırımın başından beri Gazze’deki katliamları eleştirse de sık sık İsrail’in “kendisini savunma hakkını” vurguladı.