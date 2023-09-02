Macron'dan 'Nijer' açıklaması: Darbeyi yapanları tanımıyoruz

Fransa, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum 'un görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan darbeden rahatsızlık duyuyor.

Nijer'de yönetimi ele alan cunta, ülkedeki Fransız askeri varlığının sona ermesini istiyor. Fransa elçisinin de ülke topraklarından ayrılması talep ediliyor.

Uranyum zengini Afrika ülkesinde Fransa ordusuna bağlı yaklaşık 1500 askerin olduğu belirtiliyor.

"Bazum'la her gün konuşuyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevine son verilen Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un durumuna ve askeri cuntanın taleplerine değindi.

Macron, "Cumhurbaşkanı Bazum'la her gün konuşuyorum." ifadesini kullandı.

Bazum'u desteklediklerinin altını çizen Macron, "Darbeyi yapanları tanımıyoruz." şeklinde konuştu.

"Talepleri dikkate almıyoruz çünkü meşruiyetleri yok"

Nijer'de cunta yönetiminin isteklerine işaret eden Macron, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Onların taleplerini dikkate almıyoruz çünkü bu talepleri yerine getirecek hiçbir meşruiyetleri yok.

Nijer: Macron iç işlerimize müdahale ediyor

France 24'ün aktardığına göre, Nijer'deki askeri cunta sözcüsü Amadou Abdramane, Macron'un Bazum'u destekleme yönündeki ifadelerine ilişkin, "Nijer'in iç işlerine daha açık bir müdahale teşkil ediyor." dedi.

Paris'ten 'askeri eylemi destekleriz' mesajı

Bu arada Macron, Batı Afrika bloğu ECOWAS'ın diplomatik girişimlerini desteklediklerini, karar verildiğinde de "askeri eylemi destekleyeceklerini" dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeden ayrılması için verilen sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, Fransız elçinin ülkede kalmaya devam edeceğini söylemişti.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtmişti.



