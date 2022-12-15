Dünya Macrondan Rusyaya yeni yaptırım talebi
AVRUPA

Macron'dan Rusya'ya yeni yaptırım talebi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını ele alınacağını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Macrondan Rusyaya yeni yaptırım talebi
Macron'dan Rusya'ya yeni yaptırım talebi

Macron, zirveye katılımı öncesi yaptığı açıklamada, toplantının birçok amacının bulunduğunu, ilk olarak Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya yardımları görüşeceklerini , bu ülkeye gelecek yıl 18 milyar avro yardım yapılacağını söyledi.

Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin gündemde olduğunu ifade eden Macron, 27 Avrupa ülkesinin, yaptırımlara ek olarak Rusya’ya yönelik baskıyı artırma yollarını görüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, zirvede ayrıca Avrupa’nın güneyine yönelik stratejiyi sağlamlaştırma meselesinin de ele alınacağını, bunun yanında Avrupa enerji ve elektrik politikalarının görüşüleceğini aktardı.

Rüşvet almakla suçlanan Avrupa Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili’yle ilgili yargı makamlarının kanıtlara dayalı olarak işini yaptığını vurgulayan Macron, yetkili kurumların gerekli kararları alacağını söyledi.

AP Başkan Yardımcısıyken yolsuzlukla suçlanan Eva Kaili ile eski AP milletvekili İtalyan Pier-Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Niccolo Figa-Talamanca, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Katar, stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları reddediyor.

İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Vapur seferlerine lodos engeli.
Avrupanın en büyüğü

Avrupa'nın en büyüğü

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yarın açılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Akşenerin Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı

Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi: Çok az kişi yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.