Dünya Macrondan Ukraynada Rusyayı kızdıracak açıklama İrpin kenti barbarlığın izlerini taşıyor
AVRUPA

Macron'dan Ukrayna'da Rusya'yı kızdıracak açıklama: 'İrpin kenti barbarlığın izlerini taşıyor'

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Dragh ile Ukrayna'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin İrpin kentinin harap olduğunu ve 'barbarlığın izlerini' taşıdığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Macrondan Ukraynada Rusyayı kızdıracak açıklama: İrpin kenti barbarlığın izlerini taşıyor
Foto: Arşiv.

İrpin kentini ziyareti sırasında Fransız basınına açıklamalarda bulunan Macron, İrpin'in "kahraman" bir şehir olduğunu vurgulayarak, Ukraynalıların bu şehirde Rus ordusunun Kiev'e inmesini engellediğini hatırlattı.

  • Rus ordusunun katliamların yaşandığı kentlerin yakınında bulunduğunu ifade eden Macron, İrpin'de aynı zamanda, "barbarlığın izlerinin" görüldüğünü dile getirdi. Macron, "Şu anda İrpin'desiniz, yıkılmış bir alandasınız" dedi.

Ukrayna'nın direnebilmesi ve kazanabilmesi gerektiğini belirten Macron, Ukraynalıların yanında olduklarını kaydetti.

Macron, savaş suçlarının yargılanabilmesi için Ukrayna yetkililerine jandarma, uzman ve yargıçlarla destek verdiklerini dile getirerek, Ukrayna'ya siyasi desteklerini göstermek için geldiklerini belirtti.

Bir gazetecinin "Barbarlığın fotoğrafları karşısında sizi çok müteessir gördük." şeklindeki ifadesine karşılık Macron, "Evet tabii ki, çünkü görüyoruz. Avrupa toprağında okulları ve hayatı yıkmak istemek. Başka kelime yok. Yasal olarak nitelendirilen başka kelimeler var. Bunun yargıçlar tarafından yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupalıların, Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen ve aralarında bazılarının harap olduğu şehirlerin yeniden inşası için finansal olarak destek vermeye başladıklarını kaydetti.

Fransa: Ukrayna'da olup biten hepimiz için tehdit oluşturuyor
DÜNYA
Fransa: Ukrayna'da olup biten hepimiz için tehdit oluşturuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast girişimi
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast girişimi

ABD'den Ukrayna'ya milyar dolarlık güvenlik yardımı: Füze sistemi ve cephanelik de yollayacaklar
DÜNYA
ABD'den Ukrayna'ya milyar dolarlık güvenlik yardımı: Füze sistemi ve cephanelik de yollayacaklar
Yargıtay yanlışa dur dedi

Yargıtay yanlışa 'dur' dedi

Karısını elektrik vererek öldüren cani hakkında karar.
YKS tedbirleri duyuruldu

YKS tedbirleri duyuruldu

​Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak.
İsveçten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.