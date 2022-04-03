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Dünya Macrondan Ukraynanın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki Rusya hesap verecek
AVRUPA

Macron'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki: Rusya hesap verecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça kentinde "işlediği suçlara" ilişkin hesap vermek zorunda olacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Macrondan Ukraynanın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki: Rusya hesap verecek
Buça kentindeki sivil ölümleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'dan aktarılan görsellerin dayanılmaz olduğunu kaydederek, "Sokaklarda korkakça öldürülen yüzlerce sivil." ifadesini kullandı.

"HESAP VERECEKLER"

  • Kurbanların acılarını paylaştığını belirterek Ukraynalılarla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, Rus makamların bu suçlar hakkında hesap vermek zorunda olacağını kaydetti.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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