Macron'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki: Rusya hesap verecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'dan aktarılan görsellerin dayanılmaz olduğunu kaydederek, "Sokaklarda korkakça öldürülen yüzlerce sivil." ifadesini kullandı.
"HESAP VERECEKLER"
- Kurbanların acılarını paylaştığını belirterek Ukraynalılarla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, Rus makamların bu suçlar hakkında hesap vermek zorunda olacağını kaydetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.