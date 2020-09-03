Macron'u Esed’e benzettiler: Lübnan’ı sömürge zihniyetiyle yeniden yönetmek istiyor

4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda gerçekleşen patlamayla sarsılan Lübnan’a göz diken ve bir ay içinde ikinci kez ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin içişlerine sömürge dönemini hatırlatacak müdahalelerde bulunmasına sert tepki gösterildi. Ülkedeki siyasi yapılara ve liderlere tehditler savurarak, kendisinin istediği tarzda bir hükmetin kurulmasının önünü açan Fransa Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini Lübnanlı gazeteci, yazar ve akademisyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ziyaretini Lübnan’ın işlerine müdahale şeklinde yorumladı. Beyrut Limanı’ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini, Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerle sonlandıran Macron hükümetin kurulması için 15 gün süre verdi.

Macron’un, ikinci ziyaretinde Beyrut Limanı’na konuşlanan Fransız askerlerinden birifing alması da dikkat çekti.

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DOĞRUDAN FRANSIZ YÖNETİMİNDE

Gazeteci Hasan el-Layık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın doğrudan Fransız yönetimi altında olduğunu savundu. Layık, mesajında “Başbakan Fransa tarafından seçildi. Hükümet doğrudan Fransız yönetimi altında kuruluyor, bakanlıklar açıklanıyor, limanı yeniden inşa etmek için planlar yapılıyor, Lübnan Bankası’nda adli soruşturma yürütülüyor, Riyad Selame’nin geri çekilmesi sağlanıyor ve elektrik tamir ediliyor” ifadesini kullandı.

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BAŞBAKANI KİM BELİRLEDİ

Yazar Cercis Hayik de “Fransa-İran anlaşmasının sonucu işte bu: Zaman harcamak için Edib hükümete başkanlık ediyor, halk ise Nevvaf Selam’ın başbakan olmasını istiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacı ve yazar Nizar Sellum ise sosyal medya hesabında, “Başbakanın kim olacağı konusundaki istişarelerde milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Mişel Avn mı görüşür yoksa Macron mu?” diye sordu.

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ESAD REJİMİNDEN FARKI YOK

Profesör Esad Ebu Halil de hükümetin kurulmasına Fransa’nın müdahale etmesiyle geçmişte Suriye (Esad) rejiminin müdahalesi arasında bir fark olmadığına işaret etti. Ebu Halil, “Medenileşen Lübnanlı, hükümetin, (Eski Suriye İstihbarat Başkanı ve Eski içişleri Bakanı General) Gazi Kenan tarafından kurulduğu bir aşamadan hükümetin Macron tarafından kurulduğu bir aşamaya geçtiğinde medenilikte yüceldiğini hissediyor” değerlendirmesini yaptı.

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OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Macron'a yüklendi. Macron'un Lübnan'a gitmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'' dedi. BiP'te paylaş

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İslam’a hakareti destekledi

Öte yandan İslam’ı ve Hz. Muhammed’i (SAV) hedef alan provokatif karikatürleri yeniden yayımlama kararı Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan tam destek geldi. Macron, derginin İslam’a hakaret eden içeriğini savundu. Charlie Hebdo davası başlarken Macron, Fransa’da dine hakaret hakkının korunduğunu söyledi. Macron, gazetecilerin işine karışamayacağını kaydetti. Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’u ziyareti sırasında konuşan Macron, Fransa’da dine hakaret içerikli ifade ve tasvirlerin vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildiğini kaydetti. Macron, Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü “korumakla” yükümlü olduğunu ifade etti. Macron, gazetecilerin editöryel kararlarına ilişkin hükme varmanın kendisinin görevi olmadığını söyledi.