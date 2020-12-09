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Dünya Macronun Fransa medyasından Sisinin temaslarını gizlediği ortaya çıktı
AVRUPA

Macron'un Fransa medyasından Sisi’nin temaslarını gizlediği ortaya çıktı

Fransa’ya ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı darbeci Sisi’nin, Elysee Sarayı'ndaki temaslarının Fransa medyasından gizlendiği ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un programlarında dahi yer verilmeyen görüşmeler, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt altına alındı. Fransızlardan gizli tutulmaya çalışılan görüşmede, Sisi’ye devlet nişanı da verildi.

Haber Merkezi Diğer
Sisi'ye devlet nişanı verildi.
Sisi'ye devlet nişanı verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te cunta lideri Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmişti. Sisi’nin kırmızı halıda karşılandığı ziyaret Fransızların eleştirisine neden olurken, Paris’te gerçekleştirilen temasların Fransız kamuoyundan gizlendiği ortaya çıktı.

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Sır temaslar, Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan görüntülerin, Fransa’da yayımlanan Quotidien programının ekibi tarafından paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Yayımlanan görüntülerde, cunta lideri Sisi’ye devlet nişanı verildiği ve Paris Belediyesi’nin kırmızı halılar serdiği görülüyor.

Programın sunucusu, “Bugün ilk defa, Elysee Sarayı'nda neler olup bittiğini öğrenmek için otoriter bir rejimin internet sitesine gitmemiz gerekti” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

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