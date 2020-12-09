Macron'un Fransa medyasından Sisi’nin temaslarını gizlediği ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te cunta lideri Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmişti. Sisi’nin kırmızı halıda karşılandığı ziyaret Fransızların eleştirisine neden olurken, Paris’te gerçekleştirilen temasların Fransız kamuoyundan gizlendiği ortaya çıktı.
Sır temaslar, Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan görüntülerin, Fransa’da yayımlanan Quotidien programının ekibi tarafından paylaşılmasıyla ortaya çıktı.
Yayımlanan görüntülerde, cunta lideri Sisi’ye devlet nişanı verildiği ve Paris Belediyesi’nin kırmızı halılar serdiği görülüyor.
Al-Sissi à Paris : gala, légion d'honneur... Aujourd'hui, pour la première fois, on a dû aller sur le site internet d'un régime autoritaire pour savoir ce qu'il se passe à l'Elysée. ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/BQlus7UnNe
Al-Sissi à Paris : gala, légion d'honneur... Aujourd'hui, pour la première fois, on a dû aller sur le site internet d'un régime autoritaire pour savoir ce qu'il se passe à l'Elysée. ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/BQlus7UnNe— Quotidien (@Qofficiel) December 8, 2020
Programın sunucusu, “Bugün ilk defa, Elysee Sarayı'nda neler olup bittiğini öğrenmek için otoriter bir rejimin internet sitesine gitmemiz gerekti” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.