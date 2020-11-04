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Dünya Kerkükteki din adamlarından Fransanın İslam karşıtı tutumuna tepki
ORTADOĞU

Macron'un İslam düşmanlığı: Kerkük'teki din adamlarından tepki

Kerkük'teki din adamlarından Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki

Irak'ın Kerkük kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bazı yöneticilerin Hazreti Muhammed'i hedef alan tutumuna karşı din adamlarından tepki geldi. Kerkük Sünni Vakfı Müdürü Salim Mecid, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik tutumun dini inanç ve toplumlar arası barışa karşı atılan utanç verici bir adım olduğunu söyledi. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Haber Merkezi AA
Kerkük Valisi Rakan Said, dünya barışının farklı görüş ve dini inançlara saygı duyulmasından geçtiğini ifade etti.
Kerkük Valisi Rakan Said, dünya barışının farklı görüş ve dini inançlara saygı duyulmasından geçtiğini ifade etti.

Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğü'nde bir araya gelen onlarca din adamı, Fransız yöneticilerin Hazreti Muhammed'i hedef alan tutumunu şiddetle kınadı.

Utanç verici

Kerkük Sünni Vakfı Müdürü Salim Mecid, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik tutumun dini inanç ve toplumlar arası barışa karşı atılan utanç verici bir adım olduğunu söyledi.

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  • Mecid, Fransa'nın bu tutumuna karşı önümüzdeki cuma günü Kerkük'teki tüm camilerde hutbelerde Hazreti Muhammed'in hayatındaki barış, dostluk ve kardeşliğe yönelik konulara yer verileceğini kaydetti.

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Tepki gösterileri düzenlendi

Kerkük Valisi Rakan Said, dünya barışının farklı görüş ve dini inançlara saygı duyulmasından geçtiğini ifade etti. Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer bölgelerinde başta Macron olmak üzere Fransa'nın İslam'a yaklaşımına karşı tepki gösterileri düzenlenmişti.

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  • Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim 2020 tarihinde, öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

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Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.


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