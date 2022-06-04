Dünya Macronun Rusya aşağılanmamalı sözleri Ukraynayı kızdırdı Bu sözler yalnızca Fransayı küçük düşürür
AVRUPA

Macron'un 'Rusya aşağılanmamalı' sözleri Ukrayna'yı kızdırdı: Bu sözler yalnızca Fransa'yı küçük düşürür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" açıklaması Ukrayna'yı rahatsız etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macron'u hedef alarak, "Rusya’nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa’yı küçük düşürebilir." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Macronun Rusya aşağılanmamalı sözleri Ukraynayı kızdırdı: Bu sözler yalnızca Fransayı küçük düşürür
Macron'un 'Rusya aşağılanmamalı' sözleri Ukrayna'yı kızdırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün yaptığı açıklamada, “Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa’nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜREN RUSYA'DIR"

Dışişleri Bakanı Kuleba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa’yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya’dır. Hepimiz Rusya’yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" dedi.

Öte yandan, Macron açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’yı işgal ederek tarihi ve temel bir hata” yaptığını belirtmişti.

Ukrayna'da "şehir savaşı" başladı
DÜNYA
Ukrayna'da "şehir savaşı" başladı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hafta başına dikkat: Onlarca ilde etkili olacak.
7/24 eller tetikte

7/24 eller tetikte

Terörden arındırılan bölge böyle korunuyor.
Kılıçdaroğluna İnce ayar: Trabzonda ülkücü Konyada muhafazakar Vanda HDPli oluyor

Ömer Çelik, muhalefetin 'seçim' spekülasyonlarına noktayı koydu.

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demirtaş'a sahip çıkmak insanlık mı?

Mali Genel Kurul'da gözyaşlarına hakim olamadı.

​TSK'nın hamlesi deprem etkisi yaptı: Yunan medyası panikledi.
Dünyanın en iyisi

Dünyanın en iyisi

​Tüm ülkeler sıraya girdi: Herkes almak istiyor.
Bir milyon çocuk sinemada
Hayat

Bir milyon çocuk sinemada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce sinemaya gitmemiş çocuklarla birlikte film izledi. Bakan Ersoy, “Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı açıklamada, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin çok iyi başladığını ve büyük bir ilgiyle devam ettiğini aktararak, "Katılanlar da katılmayanlar da mutlu. Çünkü herkesin bir şekilde bu pozitif enerjiye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi: Bu açıklamayı yapmak şerefli bir tavır mı?
Gündem

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi: Bu açıklamayı yapmak şerefli bir tavır mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarına ateş püsküren Bahçeli, "Terörist Demirtaş’a sahip çıkmanın insanı bir görev olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, Allah için bize söylesin bu açıklamayı yapmak, ihanete methiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi insanlık değerleriyle ufuk ilkeleriyle nasıl tarif edilecektir" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'dan
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşamın, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline geleceğini belirterek, "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, yeryüzünün yaralarını sarabiliriz." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.